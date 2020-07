Brabantse wolf ’Billy’ slaat mogelijk weer toe bij zuiderburen: koe dood

Dat meldt Tubantia. Het dier stond apart omdat het verzwakt was. Daardoor leek het een gemakkelijke prooi. Bij aankomst van de boer leefde de koe nog. Het beest is later door een dierenarts ingeslapen.

Eerder deze maand werd de wolf al gespot in dezelfde regio in België. Een aantal dagen later kwam het dier voor een bestelbus in Turnhout. Daarop werd hij een tijdje niet meer gezien, maar nu lijkt het toch alsof de wolf in dezelfde regio is blijven hangen.

Tot twee keer toe verscheen het dier op het erf van de boerderij in Retie. Daarop raadde het Belgische Agentschap Natuur en Bos de boer aan om schrikkeldraad te plaatsen. ,,Als hij dan nog eens terugkomt, schrikt hij van de schok en vertrekt hij hopelijk”, aldus burgemeester Patrick Geuens.

Overlast in Brabant

In Brabant verbleef een wolf enige tijd in het gebied rond Vlijmen en Heusden. Eind mei legde de bewakingscamera van een hobbyboer in het Noord-Brabantse Vlijmen vast hoe het beest een schaap greep en meenam.

„Vannacht zijn er zeven schapen in het gebied dood aangetroffen en één schaap is vermist. Daarmee komt de teller voor deze week op 58 dode schapen te staan”, verklaarde de vereniging voor boeren en tuinders destijds. ZLTO noemde het een „beangstigend unicum” dat de wolf schijnbaar door een woonwijk moet zijn gelopen om de schapen van de hobbyboer in Vlijmen te kunnen pakken.