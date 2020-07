Stoffelijke resten begraafplaats Dordrecht drijven boven na zware regenbuien

Het stel laat aan het AD weten dat het leek alsof het veldje niet netjes was opgeruimd. Enkele dagen later troffen medewerkers van de begraafplaats ook stoffelijke resten aan. Er wordt gesproken over een ’heel vervelende’ kwestie.

Op de plek waar de resten werden gevonden zou zand uit het gronddepot zijn gestort. Dit zand komt uit reeds geruimde velden. De botresten en het kunstgebit zijn over het hoofd gezien en in het gepot beland.