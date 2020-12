Maanlander China is eerder klaar op de maan dan gedacht

De Chang’e-5, vernoemd naar de godin van de maan in de Chinese mythes, was vorige week gelanceerd. Op dinsdag landde hij op Mons Rümker, een oude vulkanische formatie op het noordelijk halfrond van de maan. Die is ongeveer 1 miljard jaar geleden gevormd en is daarmee jonger dan veel plekken op de maan die tot nu toe verkend zijn.

De Chang’e-5 heeft enkele kilo’s aan bodemmateriaal verzameld met een robotarm en een boor. Die monsters zijn in het laadruim opgeborgen.

Geschiedenis van de maan

Wetenschappers willen de bodemmonsters onderzoeken om een beter beeld te krijgen van de samenstelling en de geschiedenis van de maan. Het is niet duidelijk of het materiaal alleen aan Chinese onderzoekers wordt verstrekt, of dat het ook wordt gedeeld met mensen uit andere landen.

De laatste keer dat maanstenen naar de aarde werden gebracht, was in 1976. Toen haalde de missie Luna 24 van de Sovjet-Unie ongeveer 170 gram stenen op. De twaalf Amerikanen die op de maan hebben rondgelopen, hebben ook allerlei maanrotsen meegenomen naar de aarde.

Taikonaut

China wordt de laatste decennia steeds actiever in de ruimtevaart. Het land doet dat voor het grootste deel zelf. In 2003 ging voor het eerst een Chinese ’taikonaut’ de ruimte in. In 2013 landde voor het eerst een Chinees karretje op de maan. Eerder dit jaar vertrok een onbemande Chinese verkenner naar Mars, waar hij volgend jaar moet aankomen. In de komende jaren wil China ook een eigen ruimtestation bouwen.