Groot netwerk van ’Russische fake news-verspreiders’ offline gehaald

Het Russische netwerk was met name actief in Duitsland, maar was ook gericht op andere Europese landen. Het netwerk kwam volgens Meta in mei van de grond en bestond uit circa 60 websites die verdacht veel leken op de websites van onder andere The Guardian, Bild en ANSA. Daar verschenen artikelen die Rusland bejubelden of kritiek leverden op Oekraïne en de Europese sancties tegen Rusland. Deze nepartikelen werden vervolgens gedeeld door vele nepaccounts en bots op sociale media, zoals Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, Twitter en YouTube. Het netwerk was ook actief op de petitiewebsite change.org en kreeg regelmatig een steun in de rug van officiële Russische accounts.

Een nepversie van de Britse krant The Guardian Ⓒ Meta

Het zou gaan om meer dan 1600 accounts en 700 pagina’s op Facebook. Op Instagram ging het om een groep en 29 accounts. De pagina’s telden duizenden volgers op zowel Facebook als Instagram. De nepaccounts die de berichten deelden, deden dat opzettelijk op meerdere platformen, om zo legitiem mogelijk te lijken.

Ondanks eerdere detecties en acties van Meta bleef het netwerk onder steeds veranderende webpagina’s en accounts online, maar nu stelt Meta in een uitgebracht rapport dat zij het netwerk een genadeklap heeft gegeven. Meta heeft tevens overheden en de politie ingelicht, zo laat het Amerikaanse social mediabedrijf weten.