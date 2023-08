Ministerie van Buitenlandse Zaken: reisadvies Niger kleurt rood

Het advies luidt om niet meer naar Niger te reizen, omdat het in het hele land gevaarlijk is. Nederlanders die in Niger zijn, worden opgeroepen om niet de straat op te gaan.

Demissionair buitenlandminister Wopke Hoekstra noemt de situatie "zeer zorgelijk". Hij schrijft op X, voorheen Twitter, dat de Nederlandse ambassade in Niamey de situatie op de voet volgt en contact houdt met zo'n 25 Nederlanders in Niger.