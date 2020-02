Opstootje bij huis pedo-activist

Volgens de politiewoordvoerder waren enkele mensen boos op een bewoner van een woning aan de Meentweg, maar hebben agenten het in de kiem kunnen smoren. „Daarna was het weer rustig.” De politie houdt de woning de komende tijd extra in de gaten. De politie adviseert mensen die boos zijn, toch kalm te blijven. „Geweld is nooit een optie”, aldus de zegsvrouw.

Bij Nelson werd onlangs een inval gedaan, als onderdeel van een onderzoek naar de mogelijke voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Daarvan is volgens hem geen sprake.