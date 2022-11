Rusland breidt ’evacuatie’ uit: ’Niemand van plan te vertrekken uit Cherson’

Buitenland

Vluchtelingenkinderen smeken koning om gesprek: leven in een hel

Vluchtelingenkinderen in de Griekse hoofdstad Athene hebben dinsdagmiddag koning Willem-Alexander en koningin Máxima gesmeekt om een gesprek over de vluchtelingenproblematiek. „We leven in een hel”, zei de 17-jarige Ivan uit Iran na afloop tegen het ANP.