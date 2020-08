Dierenpartij: kerstverlichting uitzetten voor dag- en nachtritme insecten

De Dierenpartij vindt dat de gezellige kerstverlichting in de Leidse binnenstad het dag- en nachtritme van insecten verstoort Ⓒ Hollandse Hoogte / Maarten Boersema

LEIDEN - Als het aan de Leidse fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt, wordt de kerstverlichting in de Leidse binnenstad voorlopig niet meer ontstoken. Raadslid Lianne Raat stelt daar vragen over naar aanleiding van een verhaal in het Leidsch Dagblad.