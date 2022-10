Staatsbezoek Griekenland in teken van warme banden nu irritaties voorbij zijn

Royals

Catherine vraagt aandacht voor verslaving: ’Mensen sterven op tragische wijze’

Prinses Catherine heeft in het kader van de Addiction Awareness Week aandacht gevraagd om mensen met een verslaving te helpen. In een video die de prinses van Wales via Twitter deelt zegt Catherine dat „de houding ten opzichte van verslavingen verandert”. „Maar we zijn er nog niet”, aldus Catherine....