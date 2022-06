Premium Het beste van De Telegraaf

Weiland Stroe loopt vol met boze boeren: ’We laten ons niet kisten’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Stroe - Hoewel de boerendemonstratie tegen het stikstofbeleid om 12.00 uur begint, stroomt het weiland van boer Brouwer aan de Heetkampweg in Stroe al aardig vol. De nu al honderden trekkers blijven achter de afrastering en boeren lopen het veld op. Geheel passend is de muziek van Normaal te horen.’Het is kloten hier...’