’Vermoorde man Haarlem is Arubaan’

De politie Noord-Holland maakte dinsdag al bekend dat de identiteit bekend was, maar alleen de leeftijd werd genoemd. Woensdagmiddag komt de politie met meer nieuws naar buiten. Maduro stond in Nederland niet op de lijst van vermiste personen. Het duurde een week voordat de politie de identiteit wist te achterhalen. Volgens profiel van hem op sociale media werkte hij voor grondverzetbedrijven en verbleef hij in Haarlem.

Het lichaam van Maduro werd vorige week dinsdag gevonden in het meertje Mooie Nel bij Haarlem. Iemand had een grote plastic zak zien drijven ter hoogte van het gebied Schoteroog. Het bleek te gaan om een lichaam dat in camouflagezeil was gerold dat met ducttape was beplakt. Hoe Maduro om het leven is gebracht, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de moord op de Arubaan.