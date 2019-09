Iran wil nooit gesprek aangaan met VS

„Iraanse vertegenwoordigers, op welk niveau dan ook, zullen nooit met Amerikaanse vertegenwoordigers spreken”, aldus Khamenei. „Dat komt door hun beleid om ons zwaar onder druk te zetten. Als wij met ze in gesprek treden, slaagt dat beleid.”

„Als de VS hun gedrag veranderen en weer onderdeel willen zijn van het atoomakkoord, dan kunnen we ze spreken in multilaterale gesprekken met alle deelnemende landen”, zegt Khamenei. Nadat de VS het akkoord eenzijdig opzegden, heeft de Amerikaanse president Donald Trump Iran zware sancties opgelegd.