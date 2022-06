Burgemeester biedt buurtgenoten Gino steun aan: ’Hij betekent heel veel voor de mensen hier’

Velen van hen kenden het jongetje van jongs af aan en lieten weten dat er talloze vragen door hun hoofd spookten. De bewogen bijeenkomst was georganiseerd door welzijnsinstelling Trajekt, en werd onder meer bijgewoond door burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht, die steun betuigde aan de bewoners.

De 9-jarige jongen speelde vaak buiten en was een bekend gezicht op de Gildenweg in de oude arbeiderswijk in de Limburgse hoofdstad. Gino woonde er alleen met zijn moeder. Die kon door haar ziekte niet meer voor hem zorgen, zodat de jongen een kleine twee weken geleden ging logeren bij een oudere zus van hem in Kerkrade. Om nooit meer terug naar zijn huis in Maastricht te komen.

Bekijk ook: Verdachte in zaak Gino wordt dinsdag in Roermond voorgeleid

Stille tocht

De mensen in zijn wijk missen zijn bekende gezicht. „Hij betekent heel veel voor de mensen hier”, zei Penn. „Iedereen hielp mee om hem op te voeden. Dit is een hele hechte buurt met een groot saamhorigheidsgevoel.”

Gino kwam volgens haar elke woensdag spelen in het buurtgebouw. „Dat merk je ook aan de mensen: Gino is van hier. Ze hebben het gevoel dat het zich ergens anders afspeelt. Er is veel behoefte om hem niet zomaar te laten verdwijnen. We kijken of we kunnen helpen. Maar het verdriet kun je niet zomaar wegnemen.”

„Als mensen woensdag naar de stille tocht in Kerkrade willen, kunnen we misschien iets organiseren. Want veel mensen hebben geen eigen vervoer. Het liefst zouden de mensen hier iets willen doen. We gaan kijken of de familie dat goed vindt.”