In vijf regio’s is de coronasituatie nog ’zeer ernstig’

DEN HAAG - In vijf regio’s worden zoveel coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen dat de situatie er ’zeer ernstig’ is. Dat is het hoogste risiconiveau dat Nederland kent. Meer dan een maand geleden stonden voor het laatst zo weinig regio’s op het hoogste niveau.