GL sluit fusie met PvdA niet uit

„Ik sluit het niet uit”, aldus Ellemeet woensdag bij radioprogramma Dit is de dag. „Laten we vooral kijken of het werkt als we elkaar vasthouden als onafhankelijke partijen of dat we in de toekomst zeggen dat het misschien toch nog sterker is als we er één partij van maken.”

Het is nog maar zeer de vraag of de liefde wederzijds is. Een meerderheid van de PvdA-leden heeft zich vorig jaar verzet tegen een gezamenlijke lijst met GL. De fusiediscussie keert regelmatig terug, vooral na een nederlaag van een of meerdere linkse partijen.

Op dit moment staat de groene partij er slecht voor in de peilingen. De Hond telt op dit moment 9 virtuele zetels, een verlies van vijf ten opzichte van 2017. Desondanks stelde Klaver dinsdag bij RTL dat hij nog steeds premier kan worden. Ellemeet presenteerde bij Dit is de dag alvast een eisenpakket voor een nieuw kabinet: de ploeg moet voor minstens 50 procent uit vrouwen bestaan.