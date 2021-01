Ouder echtpaar mishandeld na ruzie bij kassa: verdachten gezocht

De mishandeling vond woensdag plaats voor de Albert Heijn aan het Goeverneurplein in het zuiden van Den Haag. „Een echtpaar werd daar even na 16.30 uur geslagen door een man”, meldt de politie vrijdagavond.

Vlak voor het geweld buiten ontstond er in de rij voor de kassa een woordenwisseling tussen het echtpaar en een vrouw. Laatstgenoemde liet pardoes de boodschappen staan en liep boos weg. Toen het echtpaar had afgerekend en de supermarkt uitliep, ging het mis. Een man liep ’met stevige pas’ op het stel af. Bij de fietsenrekken ging hij fysiek los op de twee, zo is op te maken uit een politiebericht.

De verdachte, donkerbruin getint en donker gekleed, ging er na het geweld vandoor via de Koetsveldstraat in de Spoorwijk. Ook de vrouw met wie de ruzie ontstond wordt gezocht. Zij heeft een donkere huidskleur, droeg een zwarte handtas bij zich en had ’opvallend rode lippenstift’ op, aldus het signalement van de politie.

