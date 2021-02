’Sneltesten van leraren kan en moet sneller’

In Trouw pleiten ze voor meer doortastendheid om de beschikbare testen in te zetten. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders duurt het inrichten van sneltesten voor leraren veel te lang. „Mei is te laat, als de sneltesten er zijn dan moeten we ze sneller gebruiken”, zegt een woordvoerder. Ook de PO-raad, de bond voor scholen in het primair onderwijs, en vakbond CNV menen dat het invoeren van testen sneller moet. CNV meldt dat partijen in het onderwijs maandag weer in gesprek gaan met het kabinet, onder meer over testen.

De vakbonden krijgen bijval van OMT-lid Marc Bonten, die met enige frustratie naar het Nederlandse testbeleid kijkt. „De scholen gaan open maar wij zijn nog steeds pilots aan het uitvoeren. Ik begrijp niet dat het frequent testen van leraren maanden op zich moet laten wachten”, zegt de hoogleraar moleculaire epidemiologie (UMC Utrecht).