Onderzoeksraad geeft AZ-stadion vrij

Door harde wind stortte zaterdag een deel van het dak van het stadion in Alkmaar in. Niemand raakte gewond, doordat de tribune niet bezet was.

AZ kan voorlopig niet in het stadion voetballen en speelt daarom donderdag een thuiswedstrijd tegen FC Marioepol in de derde kwalificatieronde van de Europa League in het stadion van ADO in Den Haag.

De eredivisieclub laat weten pas met de opruimwerkzaamheden te gaan beginnen als het sloopplan is goedgekeurd door de gemeente Alkmaar en Royal HaskoningDHV, dat namens de club onderzoek doet. AZ wacht dat onderzoek en de uitkomsten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid af en wil nog geen inhoudelijke mededelingen doen.