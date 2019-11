Dit is de nieuwe ’Mister Speaker’ van het Britse Lagerhuis

De overwinning van Hoyle komt niet als een verrassing. Hij gold als favoriet om de nieuwe voorzitter te worden. Hij ging maandag bij iedere stemronde ook ruim aan kop, maar had meer dan de helft van de stemmen nodig om te winnen. Hij kreeg pas voldoende steun nadat meerdere rivalen waren afgevallen of afgehaakt.

Hoyle was sinds 2010 vicevoorzitter van het Lagerhuis onder de kleurrijke Bercow, die tien jaar speaker was en ook buiten de Britse landsgrenzen erg bekend werd. Beelden waarop hij „order, order” brulde tijdens rumoerige debatten gingen de wereld over.