Oproep: bent u in Zuid-Afrika en wilt u terug?

AMSTERDAM - Woont u in Zuid-Afrika en had u gepland om Kerstmis in Nederland te vieren? Of bent u daar nu lekker met vakantie? In verband met het aanstaande vliegverbod naar Nederland komen we graag met u in contact of u probeert om zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren. Uw telefoonnummer en foto kunt u mailen naar Yteke de Jong y.de.jong@telegraaf.nl.