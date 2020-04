Minister Zuid-Afrika geschorst na ’lockdown lunch’

Een foto van de lunch in het huis van een voormalige onderminister verscheen op sociale media en zorgde voor grote verontwaardiging. President Cyril Ramaphosa stuurt de bewindsvrouw nu twee maanden met verlof. Hij „accepteerde haar verontschuldiging, maar was niet onder de indruk van de verzachtende omstandigheden die ze aanvoerde”, aldus een verklaring van zijn kantoor.

Via een video bood Stella Ndabeni-Abrahams haar excuses aan

Het is niet de eerste keer dat topfunctionarissen in de problemen komen omdat ze regels rond een lockdown negeren. In Nieuw-Zeeland reed minister David Clark van Volksgezondheid zijn gezin naar het strand. In Schotland stapte de medische topadviseur van de overheid op omdat ze haar tweede huis had bezocht.