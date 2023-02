LIVE | Advocaten in zaak-De Mos: levens zijn kapotgemaakt

Verslaggever Lieke Jongbloed is bij de zaak aanwezig. Volg haar liveverslag onderaan dit bericht.

„Lees maar, er staat niet wat er staat”, zo begon de advocaat van Davituliani zijn pleidooi, verwijzend naar een gedicht van Martinus Nijhoff. Dit past volgens hem bij de zaak, omdat het Openbaar Ministerie de verdenkingen zou baseren op „flarden van gesprekken en vele appjes, soms geschreven tijdens ruzies en soms zonder context.”

Het OM denkt dat de broers Akyol, ondernemers achter een groot zalencentrum in Den Haag, de plek van Davituliani bij de partij van Richard de Mos hebben gekocht. De vrouw is de partner van de jongste broer, het OM ziet haar als „pion in de criminele organisatie van de oud-wethouders en ondernemer.” De Mos zou de broers hebben geholpen met allerlei zaken, zoals nachtvergunningen.

Kopen van plek

Van het kopen van een plek was echter geen sprake, zo betuigt haar advocaat, noch van het voortrekken van haar partner en zwager. Zo haalde hij aan dat de vrouw had gezegd dat ze niet wilde meestemmen als de kwestie van de vergunningen ter sprake zou komen. „Ze wilde bij alle schijn van belangenverstrengeling wegblijven.” Ook zou ze al lang en breed op de kieslijst zijn gezet voordat er een donatie vanuit de broers aan de partij werd gedaan.

Ook de advocaat van de jongste Akyol ziet geen overtuigend bewijs dat er sprake was van omkoping. Tegen hem is elf maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk. Opmerkingen die zijn cliënt maakte in (app-)gesprekken zijn uit te leggen door zijn ADHD en zijn neiging om „meer dan alleen de waarheid te zeggen om indruk te maken op gesprekspartners.”

Hij wijst erop dat het onderzoek al jaren duurt en zijn weerslag heeft op de betrokkenen. „Is hier sprake van een politiek proces? Wordt er met twee maten gemeten?” De advocaat heeft naar eigen zeggen „geen bewijs dat het OM, al dan niet ongewild, voor een karretje is gespannen. Maar de doelen zijn inmiddels bereikt, De Mos mederegeert niet meer.”

De advocaat van De Mos komt dinsdag aan het woord.