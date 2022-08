Stormchaser Maartje reist naar IJsland voor spectaculaire vulkaanuitbarsting: ’Adembenemend’

Binnenland

Grote heidebrand in Brabantse Schijf onder controle

De grote heidebrand bij het Noord-Brabantse Schijf is vrijdag na een aantal uur onder controle. Het blussen duurt nog wel tot ver in de avond, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ongeveer 1,6 hectare bos en heide is door de brand verloren gegaan.