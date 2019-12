Ⓒ Rias Immink

VUGHT - Forse veiligheidsmaatregelen zijn deze donderdagochtend getroffen bij de gevangenis in Vught. Het is de voorlopige eindbestemming voor de eerder deze week in Dubai aangehouden Ridouan Taghi. Vannacht is hij als ongewenst vreemdeling uitgezet en naar Nederland gevlogen, waarna hij direct naar Vught zou zijn gebracht.