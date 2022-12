Premium Het beste van De Telegraaf

Onze vrijheid en welvaart staan op het spel De Kwestie: ’Als we buigen zal Poetin ook met ons oorlog voeren’

Door Patrick Bolder Kopieer naar clipboard

Straatbeeld van de kapotgeschoten Oekraíense stad Marioepol. Ⓒ ANP/HH

’Het Westen roept het onheil over zich af als het in eventuele vredesbesprekingen toegeeft aan de expansie-eisen van Poetin. Steunen wij in het Westen Oekraïne niet, dan staan we over vijf tot tien jaar echt zelf te vechten voor onze vrijheid en welvaart.