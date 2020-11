Honderden arrestaties bij coronaprotest, waterkanon ingezet

Er raakten tien agenten gewond, meldde de politie woensdagavond. Een politievrouw die tegen haar hoofd werd getrapt toen ze haar helm afdeed, is naar een ziekenhuis gebracht.

Gedurende de dag werden verspreid over de stad 2400 agenten ingezet bij de betogingen die 7000 mensen trokken. In de middag werden waterkanonnen en traangas ingezet tegen de veelal mondkapjesloze betogers. Op enkele plekken na werd het in de loop van de avond rustiger in de Duitse hoofdstad.

De politie werd bekogeld met stenen en flessen en sommige demonstranten gebruikten pepperspray. De Bondsdag, waar het parlement een wet aannam om coronamaatregelen te verankeren, was door de politie afgezet. Bij een eerdere gelegenheid hadden betogers de Bondsdag bestormd waarna veel kritiek klonk op de protestbeweging.

Parlementsleden beschuldigden collega’s van de populistische partij AfD ervan dat ze tegenstanders van de coronamaatregelen het parlementsgebouw hadden binnengeloodst. Die vielen vervolgens politici lastig door ze opzichtig te filmen en opmerkingen over hun coronabeleid te maken.