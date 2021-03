Minder rokers en minder overmatige drinkers tijdens coronajaar

In 2020 gaf 20 procent van alle volwassenen aan wel eens te roken. Een jaar eerder was dit nog bijna 22 procent. Ook werd er het afgelopen jaar minder zwaar gedronken. Het aantal overmatige drinkers (voor mannen 21 glazen per week, voor vrouwen 14 glazen) daalde. In 2020 werd zeven procent van alle volwassenen bestempelt als een overmatige drinker. Tegen 8,5 procent het jaar eerder.

Toch kan de vlag nog niet uit. Vorig jaar had maar liefst de helft van alle volwassenen overgewicht en 13,9 procent zelfs obesitas, becijfert het CBS. Voor 2019 was het beeld nagenoeg gelijk. Het Trimbos signaleerde bovendien dat er tijdens de eerste lock down vorig jaar fors meer cannabis gebruikt werd.

Horeca dicht

Roken en drinken Nederlanders minder doordat ze gezonder zijn gaan leven of omdat de kroegen vanwege corona dicht moesten? „Het is heel waarschijnlijk dat daardoor minder wordt gerookt en gedronken”, zegt Ninette van Hasselt, programmahoofd alcohol, van het Trimbos-instituut. Maar het verklaart niet alles. Er zijn ook mensen die juist meer drinken, door eenzaamheid of stress. “Dat moet nog goed worden uitgezocht. We willen graag beter begrijpen wat corona doet met alcoholgebruik, zodat we ook weten welke groep meer is gaan drinken en wellicht hulp nodig heeft .” De afgelopen jaren liep het alcoholgebruik langzaam al terug. “Dus het kan goed zijn dat de trend om gezond te leven ook een rol speelt”, stelt de onderzoeker.

Het is volgens Van Hasselt nu de vraag of mensen die noodgedwongen thuis zitten en minder drinken, straks hun oude gewoonte weer oppakken zodra de kroegdeuren weer open gaan.