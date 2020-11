Advocaat Trump gooit Fox op de hoorn: ’Kom met bewijzen’

Trumps advocaat Sidney Powell zou na meerdere telefoontjes van Fox boos opgehangen hebben met het verzoek niet meer te bellen. De redactie van de rechtse, doorgaans Trumpgezinde tv-zender wil na wekenlange uitingen van beschuldigingen, eindelijk de bewijzen inzien van vermeende grootschalige stemfraude. Als ze die beschuldigingen waar kan maken, is dat „de grootste misdaad in de geschiedenis van dit land”, aldus Carlson, met de nadruk op ’als’. „En niemand zal daar dan dankbaarder voor zijn dan wij.”

Sidney Powell zei deze week op een met veel bombarie aangekondigde persconferentie dat Trump met overmacht heeft gewonnen van de Democraat Biden. „Dat gaan we bewijzen.” Ze beweerde dat stemmachines van Dominion draaiden op software die is gemaakt in opdracht van de Venezolaanse president Hugo Chavez, die in 2013 overleed. Volgens de advocaat zijn de systemen gehackt en stemmen op Trump ongedaan maakt. Het zou om pakweg zeven miljoen stemmen gaan. ’Tucker’ bood publiekelijk zijn programma aan als podium om de juridische oorlog van team Trump toe te lichten, maar Powell bedankte.

Bekijk ook: Nog steeds geen bewijs voor massale stembusfraude in VS

Vertrouwen democratie

Het team van Carlson zegt geen enkele Witte Huis-medewerker of Trump-vertrouweling te hebben gesproken die de bewijzen hebben ingezien. De populaire nieuwspresentator zei na de verkiezingen dat elke beschuldiging van ongeregeldheden moet worden onderzocht en zo nodig getoetst bij de rechter, zodat de uitslag boven alle twijfel verheven is.