Eerste bloemen op onheilsplek waar Haarlemse (51) om het leven kwam: ’Hulpverleners waren machteloos’

Door Arthur de Mijttenaere en Fiore Houwing Kopieer naar clipboard

Haarlem - Omstreeks half een in de middag zet een man een bosje bloemen neer tegenover de onheilsplek aan de Marnixstraat in Haarlem. Hij ziet er bedrukt uit en hij schudt zijn hoofd als hij de vraag krijgt of hij met de pers wil praten. Enkele uren eerder viel op deze plek een boom op een auto, ten gevolge waarvan een 51-jarige Haarlemse is overleden. Zij zat naast de mannelijke bestuurder, die ongedeerd bleef.