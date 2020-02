Er zijn veel redenen waarom ik nooit kinderen heb gewild. Overbevolking is er een van. Hoe egoïstisch ben je als je denkt dat jij nog een extra mens op deze overvolle aardbol moet zetten! Toch noemen mensen mij vaak egoïstisch, want ik ga er zomaar vanuit dat een kind van een ander later wel mijn billen zal wassen.