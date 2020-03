Veel hogescholen en universiteiten sluiten deuren om coronavirus

Het ingrijpende besluit is genomen na overleg met de ministers van Onderwijs Arie Slob en Ingrid van Engelshoven.

De maatregel geldt tot 1 april. Wel blijven de gebouwen voor zover mogelijk open voor andere activiteiten, stelt de Vereniging Hogescholen. „Per instelling moet beoordeeld worden of en hoe onderwijs op afstand aangeboden kan worden. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: „Wij ondersteunen deze maatregel vanuit het ministerie van Onderwijs. De bestrijding van het coronavirus is nu maatschappelijk gezien de eerste prioriteit.”

Sommige scholen maken een uitzondering, waaronder de Hogeschool van Amsterdam. Die is morgen gewoon open.

Wél open

Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en het mbo blijven open. Het sluiten van kinderopvang en scholen is geen effectieve maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar zou wel betekenen dat ouders thuis moeten blijven (ook als zij werkzaam zijn in vitale processen), schrijft minister Bruins van Gezondheid.

Momenteel studeren aan de 36 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland 450.000 studenten, zo meldt de Vereniging Hogescholen. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldt dat bij hun 14 universiteiten ruim 303.000 studenten zijn ingeschreven. De bij de VSNU aangesloten universiteiten beslissen per opleiding en instelling hoe en wanneer met onlinealternatieven onderwijs kan worden verzorgd, aldus een woordvoerder.

„Als het nodig is, is het nodig. Dan moeten we er iets aan doen, maar wij maken ons nu al zorgen over de uitloop die dit als gevolg heeft.” Dat zegt Kees Gillesse, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Hij reageert op de maatregelen van universiteiten en hogescholen onderwijsactiviteiten en tentamens te schrappen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

„Als het een korte uitloop is, is het op te lossen binnen de opleiding. Maar tentamens, bindende studieadviezen (BSA) en afstuderen, het komt allemaal in de knel en uiteindelijk gaat dit studenten geld kosten”, vreest hij. Hij pleit ervoor dat er nu direct wordt nagedacht over oplossingen „waarbij coulance heel erg nodig is.”