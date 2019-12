’Drugslab’ in flat blijkt paar stinkende laarzen

Bij de melding was beschreven dat het ging om een chemische geur. Buren dachten dat het wellicht zou gaan om een gaslek, de melder dacht dus eerder aan een drugslab. Frank Bouwmeester, agent in Arnhem, ging er op af en deed bracht daarvan verslag uit op zijn Instagram-account.

Bouwmeester deelde in diezelfde update op Instagram een poll. Volgers van het politie-account konden aangeven of zij een drugslab verwachtten of niet: 81% van de stemmers rekende wel op een drugslab.

Ⓒ Wijkagent Frank Bouwmeester / Instagram