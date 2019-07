Bonje over zwaardschede en pronkhelm nog lang niet voorbij

AMSTERDAM - Het gevecht op Hollandse bodem tussen Oekraïne en Rusland om een omvangrijke kunstcollectie, het zogeheten Krimgoud, is nog lang niet ten einde. Het gerechtshof in Amsterdam stelt dat het meer informatie nodig heeft om te beslissen wie de puissant waardevolle collectie toekomt. Intussen blijft het Krimgoud in de kelders van het Amsterdamse Allard Pierson Museum liggen.