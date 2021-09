Trein maakt noodstop voor vluchtende schoenendieven (16 en 19)

De manager van een schoenenzaak in Amsterdam The Style Outlets had het duo even ervoor op heterdaad betrapt tijdens het stelen van schoenen. De dieven sloegen op de vlucht en staken niet alleen het spoor over maar ook de drukke N200.

Omwonenden wisten een van de twee te pakken en wezen de politie op de plek waar zijn handlanger zich in het riet had verschanst. Het ging om een man uit Ter Apel (19) en een 16-jarige jongen uit Den Helder.