Vuurwerkbom verwoest bouwkeet Den Haag

De brandweer heeft de brand snel geblust, maar de bouwkeet is flink beschadigd. Omwonenden laten weten voor de brand een harde knal te hebben gehoord.

Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

Onrust in de wijk

Het is al een week flink onrustig in met name Duindorp vanwege het afblazen van de traditionele vreugdevuren. Vandalen trokken vrijdagnacht een spoor van vernieling door de Haagse volkswijk. Het was echt doodeng”, vertelde een bewoonster.

Vandalen trokken vrijdagnacht een spoor van vernieling door de Haagse volkswijk. Ⓒ Regio15

