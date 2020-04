Poetin lijkt ineens verdwenen

Poetin laat zich informeren door de besmette arts Protsenko. Ⓒ ANP

SINT-PETERSBURG - De hoofdarts van het Moskouse coronaziekenhuis, dat Vladimir Poetin vorige week een bezoek bracht, blijkt zelf met het Covid-19-virus te zijn besmet. Poetin schudde de bewuste arts Denis Protsenko de hand, waarna pas de 67-jarige Kremlinleider in een kanariegeel beschermingspak werd gehesen voor een rondleiding in het ziekenhuis. Ook de Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin, die de raad om de corona-crisis in het land te bestrijden voorzit, had contact met Protsenko.