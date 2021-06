Directie afvalcentrale AEB duikt voor Amsterdamse gemeenteraad

Terwijl de directies en commissarissen van AEB in de afgelopen jaren vele miljoenen euro’s belastinggeld bij de gemeente Amsterdam kwamen ophalen om een faillissement te voorkomen, zijn de verzoeken om verantwoording af te leggen over het jarenlange mismanagement terzijde geschoven. In een brief van de directie van AEB staat dat zij de onderzoekscommissie van informatie willen voorzien, maar niet gehoord willen worden in het openbaar. Volgens huidig AEB-topman Paul Dirix zou dat het ’zeer vertrouwelijke’ verkoopproces in gevaar kunnen brengen.

„De commissie heeft geen wettelijk instrumentarium om hen te dwingen hier te verschijnen”, zegt onderzoekscommissievoorzitter en VVD-raadslid Dorienke de Grave-Verkerk. Wie de komende twee weken wel verschijnen, zijn oud-wethouders, (ex)topambtenaren en directieleden die in de begintijd van AEB werkzaam waren bij het bedrijf, dat toen nog onderdeel was van de gemeente.

’Paradepaardje’

Maandagmiddag verscheen oud-directeur Frank Beerepoot (op de foto) die vragen van de raadsleden beantwoordde. Hij vertelde dat AEB in beginsel het ’paradepaardje in afvalland’ was. Ook oud-milieuwethouder Maij, die maandag eveneens werd gehoord, herinnerde zich dat mensen in die tijd ’trots’ waren op AEB.

Beerepoot legde de commissie uit dat in zijn tijd ook goede financiële resultaten werden behaald. Het idee om een hoogrendementcentrale te bouwen kwam vanuit het bedrijf zelf. Vooral oud-directeur wijlen Van der Linden was daar ’groot animator’ van. Wel bekende Beerepoot dat er al gebouwd werd aan die centrale, nog voor de gedetailleerde bouwtekeningen klaar waren. Toen vertragingen en gigantisch opgelopen kosten werden geconstateerd, bleek in 2008 dat er ook nog een asbreuk was ontstaan - met verregaande gevolgen. „Toen ervoer ik dat het vertrouwen helemaal weg was.”

Vertrek van personeel en het uitblijven van onderhoud droegen volgens Beerepoot waarschijnlijk bij aan verdere achteruitgang die in 2018 ’klapte’ toen vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd werden en een nationale afvalcrisis ontstond.