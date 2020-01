Gloria houdt al huis: ’Dingen vliegen door straat’

Het belooft de zwaarste storm sinds 2007 te worden, met golven tot wel acht meter hoog, windstoten van 120 kilometer per uur, en extreme hoeveelheden neerslag. Lokaal zou 150 liter regen per vierkante meter kunnen vallen, meldde de Spaanse krant El Pais eerder.

Op sommige plaatsen is het zondagavond rond 21.00 uur nog rustig. Elders niet. „Inktzwarte wolken en keiharde wind. Alles staat te schudden”, laat Klarie van de Weetering weten vanaf een regenachtige camping in Catral. „Er is tot nu toe al veel schade, weggewaaide tenten, veel schade”, aldus een ander vanuit een camping in El Verger.

De Telegraaf krijgt video’s binnen waarop de zee op het beton van de boulevards klotst. Eén automobilist filmt hoe zijn wagen praktisch in de zee staat.

Beelden uit La Nuci, vlakbij Benidorm. Ⓒ Alice van Everdingen

„Qua regen valt het nog mee. Het ergste komt vannacht rond drie of vier uur”, vertelt de Nederlander Robert Vroom vanuit Gata de Gorgos, een dorpje in de provincie Alicante, vlak bij Valencia. Hij woont boven op een berg. „De voorspellingen zijn niet goed. We hebben zandzakken voor deur gelegd, het zwembad leeg laten lopen en sommige deuren gebarricadeerd.”

De veroorzaker van het mogelijke leed is storm Gloria (zie widget onder), een voor de regio uitzonderlijk zware storm die over de Middellandse Zee trekt. Mogelijk zorgt de storm in de binnenlanden bovendien voor een flink pak sneeuw.

Delen van Benidorm zouden zondagavond zonder stroom zitten. Tv’s vallen uit. Onder meer in Valencia, op de Balearen (onder meer Mallorca en Ibiza) en in de provincie Catalonië houden ze hun hart vast. Ook Alicante houdt rekening met stormschade en overstromingen. Het vliegveld bij de badplaats is tot zeker maandag 13.00 uur dicht. Op Mallorca zijn evenementen in de buitenlucht afgelast en naar binnen verplaatst.

In Denia is volgens een Nederlander sprake van ’een gigantische storm’ met golven van zo’n zes tot zeven meter. „Op lokale nieuwssites zie ik omgevallen bomen en lantaarnpalen. Alles wat los en vast zit, vliegt door de straten heen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde eerder al Nederlanders in de regio dat vanaf zondag zeer slecht weer wordt verwacht.

Beelden van de noordkust van Mallorca. Ⓒ J.Guillem Bicycles

De grootste vrees van tevoren is dat Gloria veel schade zal veroorzaken op de Spaanse promenades en kustlijnen. Op veel plekken zijn er hoge zandmuren neergelegd om de hoge golven tegen te houden. Ook de scheepvaart is gewaarschuwd voor extreem hoge golven.

Onheilspellende wolken voor de kust van het Spaanse eiland Ibiza. Ⓒ Peter van Zetten

Voor het eerst sinds de invoering van een codesysteem voor zware weersomstandigheden is code rood afgegeven. De laatste zware storm die die regio teisterde vond plaats in 2007, toen werden golven tot 6,5 meter gemeten.

