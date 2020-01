Spanje zet zich schrap voor uitzonderlijk zware storm Gloria

Naast Valencia kan het ook op de Balearen (onder meer de eilanden Mallorca en Ibiza) en in de provincie Catalonië flink spoken. Ook Alicante houdt rekening met stormschade en overstromingen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde eerder al Nederlanders in de regio dat vanaf zondag zeer slecht weer wordt verwacht.

De veroorzaker van het mogelijke leed is storm Gloria, een voor de regio uitzonderlijk zware storm die over de Middellandse Zee trekt. Mogelijk zorgt de storm in de binnenlanden bovendien voor een flink pak sneeuw.

Promenades

De grootste vrees is echter dat Gloria veel schade zal veroorzaken op de Spaanse promenades en kustlijnen. Ook de scheepvaart is gewaarschuwd voor extreem hoge golven.

Voor het eerst sinds de invoering van een codesysteem voor zware weersomstandigheden is code rood afgegeven. De laatste zware storm die die regio teisterde vond plaats in 2007, toen werden golven tot 6,5 meter gemeten.

