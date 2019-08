Ziekenhuis Den Bosch verwisselt uitslagen lab

Door de verwisseling hebben sommige mensen mogelijk onterecht antibiotica gebruikt, terwijl anderen misschien geen antibiotica hebben gekregen terwijl dat wel beter was geweest. Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

DEN BOSCH - In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn de uitslagen van een laboratoriumtest verwisseld. Het ging om een test op de aanwezigheid van een maagbacterie bij 62 patiënten. Inmiddels is gebleken dat de verwisseling voor 39 van deze mensen uiteindelijk niks uitmaakte, maar 23 andere gevallen moeten nader worden bekeken.