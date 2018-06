VVD en PVV exact even groot in Roermond

Woensdagavond leek het er nog op dat de VVD de grootste was geworden. De partij van Mark Rutte had zestien stemmen meer dan de PVV van Geert Wilders. Nu de definitieve uitslag bekend is geworden, blijk dat er geen verschil meer is tussen het aantal behaalde stemmen.

Het CDA eindigde op een tweede plek, gevolg door de SP en D66. Op de site van de gemeente Roermond is de definitieve uitslag te vinden.