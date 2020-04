Marokkanen wagen oversteek: terug naar Afrika

Mensenhandelaren weten handig een graantje mee te pikken van de wereldwijde coronaperikelen. Marokkanen zouden tot wel vijfduizend euro betalen om de oversteek van het zwaar getroffen Spanje naar hun eveneens afgesloten thuisland te maken. Dat schrijft The Telegraph. De migrantenstroom vanuit Noord-Afrika gaat volgens de Britse krant overigens ook gewoon door. Jaarlijks maken duizenden migranten in rubberbootjes de levensgevaarlijke oversteek op de Straat van Gibraltar.

Volgens lokale media zouden in maart zo’n honderd Marokkaanse migranten op twee bootjes zijn gestapt om in de buurt van de Marokkaanse kuststad Tanger aan te meren. Dat is illegaal, want ook het Noord-Afrikaanse land heeft de grenzen gesloten. Zo zitten er nog enkele duizenden Nederlanders in Marokko vast. Een eerste repatriëringsvlucht met driehonderd landgenoten vertrok zondagavond naar ons land.

Er geldt een volledig inreisverbod om verspreiding van het virus tegen te gaan. Marokkanen die in het buitenland zitten, mogen daarom niet terug. Dat verklaart waarom er zulke hoge bedragen betaald zouden zijn om de verboden oversteek te maken. Ook de ramadan zou moslims bewegen om eerder terug te gaan naar hun familie. Er zijn zo’n tweeduizend Marokkanen gestrand in Spanje. In Marokko is er sprake van ruim vierduizend besmettingen en ’slechts’ 160 coronadoden.

Laagste aantal coronadoden in maand tijd

In Spanje is het aantal dagelijkse coronavirus-gerelateerde sterfgevallen gedaald tot het laagste niveau in meer dan een maand. De afgelopen 24 uur telde het land 288 sterfgevallen. Het totaalaantal doden is 23.190, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het land is na Italië, dat ruim 26.000 doden telt, het zwaarst getroffen land in Europa. Afgelopen week verlichtte het Zuid-Europese land enigszins de strenge anti-coronamaatregelen. Vanaf zondag mogen Spaanse kinderen een keer per dag onder begeleiding van een volwassene het huis verlaten. De maatregelen lopen tot 9 mei. Hoe ze verder afgebouwd gaan worden, is nog niet bekendgemaakt.