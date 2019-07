Hof Amsterdam: OM moet onderzoek doen naar arrestatie Michael P.

P. heeft aangifte gedaan tegen agenten in verband met dreigen met een politiehond en het toebrengen van letsel, waaronder een afgescheurd stuk bot in de schouder. Het Openbaar Ministerie heeft deze aangifte geseponeerd. Tegen deze beslissing diende P. bij het hof een klacht in. Het hof vindt die klacht gegrond.

Het hof vindt dat de autoriteiten geen plausibele verklaring hebben kunnen geven voor het letsel dat P. heeft opgelopen. Dat moet het OM nu "uitputtend" onderzoeken.

Ook moet worden gekeken naar de opdracht waarmee het aanhoudingsteam op pad is gestuurd om P. te arresteren: welke instructies zijn er precies gegeven en waren die duidelijk genoeg voor het team?

Het hof benadrukt dat deze kwestie losstaat van de strafzaak rond het verkrachten en doden van Anne Faber. P. werd daarvoor zowel door de rechtbank als in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging.