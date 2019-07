Oom Anne Faber boos over onderzoek naar arrestatie Michael P.

De oom van de door P. vermoorde Anne Faber, is verontwaardigd.

P. heeft aangifte gedaan tegen agenten in verband met dreigen met een politiehond en het toebrengen van letsel, waaronder een afgescheurd stuk bot in de schouder. Het Openbaar Ministerie heeft deze aangifte geseponeerd. Tegen deze beslissing diende P. bij het hof een klacht in. Het hof vindt die klacht gegrond.

Het hof vindt dat de autoriteiten geen plausibele verklaring hebben kunnen geven voor het letsel dat P. heeft opgelopen. Dat moet het OM nu „uitputtend” onderzoeken.

"’De vader van Anne is bereid om voor de agenten in de gevangenis te gaan zitten’"

Ook moet worden gekeken naar de opdracht waarmee het aanhoudingsteam op pad is gestuurd om P. te arresteren: welke instructies zijn er precies gegeven en waren die duidelijk genoeg voor het team?

Het hof benadrukt dat deze kwestie losstaat van de strafzaak rond het verkrachten en doden van Anne Faber. P. werd daarvoor zowel door de rechtbank als in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Oom Hans Faber

Hans Faber, oom van Anne, is boos over het besluit van het Hof: „Dit voelt niet goed. Het is onrechtvaardig. In de situatie van dat moment, toen nog niemand wist of Anne nog leefde, was het volstrekt logisch de grenzen op te rekken. Wij zijn tijdens onze zoekactie ook geweest op terreinen met verboden toegang.”

„Dan moeten ze ons ook maar vervolgen. Het voelt totaal niet goed als mensen worden vervolgd die Anne wilden redden. Mijn broer - de vader van Anne (redactie)- is bereid om voor die agenten in de gevangenis te gaan zitten als ze onverhoopt worden veroordeeld.”