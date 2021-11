Bij1-raadslid Jazie Veldhuyzen verbijstert collega’s: ’Vertrouw politici niet!’

De fractievoorzitter deed zijn uitspraak bij een manifestatie tegen gentrificatie in Nieuw-West. „Ik ben Jazie Veldhuyzen, raadslid en fractievoorzitter van Bij1 en ben dus ook politicus. Met alle respect voor Emre (stadsdeelvoorzitter Nieuw-West, red.) en de nieuwe wethouder. Ik ga jullie één ding zeggen. Vertrouw politici niet. Echt serieus. Vertrouw ze niet!”

De toespraak werd nog opzienbarender toen de politicus Veldhuyzen – die dus zelf in de politiek zit – stelde dat de oplossing voor het woonprobleem ’niet van de politiek’ komt.

Sociale huurwoningen

De Bij1’er maakt zich zorgen over de verkoop van sociale huurwoningen waardoor rijkere bewoners arriveren en de bevolkingssamenstelling van wijken diverser wordt. „Amsterdam is van ons”, klonk het verontwaardigd uit zijn mond.

Het leidt bij collega-raadsleden tot opgetrokken wenkbrauwen. „Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Een politicus die vraagt om politici niet te vertrouwen vraagt mensen om hem zelf niet te vertrouwen. Waarvan akte. Maar daarmee krijg je geen enkele betaalbare woning erbij”, signaleert CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma.

Problemen vergroten

„Daarmee zegt hij waarschijnlijk vooral iets over zichzelf”, beaamt D66-raadslid Bart Vink. „Door te claimen dat de stad ’van hem’ en zijn aanhang is, vergroot hij de problemen nog extra, in plaats van ze op te lossen. Met zulke uitspraken hou ik mijn hart vast.”

„JA21 deelt de zorgen van Bij1 over betaalbare woningen. Maar een volksvertegenwoordiger die het vertrouwen in politiek ondermijnt en een eng-chauvinistische opvatting heeft over het eigendom van onze stad, doodeng”, zegt fractievoorzitter Annabel Nanninga. „Als een politicus rechts van het midden dit zou roepen, man! Het land was te klein.”

Gewelddadige kraakpoging

Uit de partij van Sylvana Simons kwamen afgelopen tijd vaker opzienbarende uitspraken. Zo joeg fractievoorzitter Veldhuyzen tijdens een debat over de gewelddadige kraakpoging van een pand aan de Gravenstraat, burgemeester Halsema op de kast toen hij stelde dat politie-inzet ’politiek was’.

Tot woede van Halsema die daarop uithaalde naar de Bij1’er. Die op zijn beurt weer door het lint ging. Hij had van feministen geleerd ’dat alles politiek is’. „Ik snap niet waarom dit een punt van discussie is”, schreeuwde het raadslid.

Meer diversiteit

Dat Bij1 zich keert tegen gentrificatie is opmerkelijk, omdat deze ontwikkeling leidt tot meer diversiteit in wijken. Juist Bij1 hamert op diversiteit.

Veldhuyzen laat weten dat hij met zijn uitspraak doelde op ’de politici die de afgelopen vier jaar aan de knoppen hebben gedraaid’.