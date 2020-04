Bollenkwekers halen velden leeg om dagjesmensen te weren

„We gaan bij bepaalde soorten bloemen het groen weghalen. Hierdoor verdwijnen de kleurschakeringen in de bollenvelden, waardoor ze minder aantrekkelijk worden”, zo vertelt kweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout aan Omroep West.

„Het is een paardenmiddel, maar het laatste wat je wil is dat er weer een mini-uitbraak van het coronavirus komt.” Een woordvoerder van de gemeenten Lisse en Hillegom laat weten dat veel andere kwekers het voorbeeld van Pennings volgen. „Normaal laten ze bollen zo lang mogelijk staan om iedereen ervan te laten genieten, maar de kwekers willen nu iets doen in de strijd tegen het coronavirus en tegen de bezoekers in de streek.”

Ⓒ ANP

Niet alle velden worden leeggehaald. Maandag was het een stuk rustiger dan zaterdag en zondag in de Bollenstreek, maar toch kwamen er nog mensen op de bloemen af om foto’s te maken.

Het koppen van de bloemen heeft behoorlijk grote financiële gevolgen voor de kwekers. „Normaal moeten we de bloemen voor we ze koppen laten keuren. Want voor de export naar bepaalde landen is een certificaat verplicht, waarin staat dat de kleur goed is en dat de bloemen gezond zijn. Door de bloemen eerder te koppen hebben we die keuring over moeten slaan. Met als gevolg dat we onze bloemen naar veel minder landen kunnen exporteren.”