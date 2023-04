Doorbraak veelbelovend malariavaccin voor jonge kinderen

Malaria is een hardnekkige ziekte die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Afrika nog steeds één kind per minuut doodt. Ghana zit in de top vijftien wat betreft malariagevallen in Afrika. Er hebben ruim vijf miljoen mensen de ziekte die vooral kinderen onder de vijf jaar treft. Dit op een bevolking van 33 miljoen mensen.

Volgens WHO komt in Afrika de meeste malaria ter wereld voor vanwege een gebrekkige gezondheidszorg en onvoldoende educatie. Het aantal doden vanwege malaria per jaar in Ghana wordt door de WHO geschat op 12.500.

Het land wist desondanks de afgelopen decennia het aantal besmettingen behoorlijk naar beneden te brengen door de inzet van in insecticiden gedoopte klamboes. Het nieuwe vaccin moet dat verder naar beneden brengen.

De klinische testen zijn veelbelovend, en geven een bescherming aan tot tachtig procent. Dit is een grote verbetering op een eerder door de WHO goedgekeurd malariavaccin dat dertig procent dekking biedt.

De 80 procent bescherming betekent wel dat slapen onder de klamboe verstandig blijft.