Bedreigde schildpad met 2 koppen geboren: ’Allebei 3 poten’

Onder meer de Washington Post schrijft uitgebreid over het diertje, zo groot als een kipnugget. „Toen deze werd binnengebracht – wow, we vielen steil achterover”, zegt directeur Katrina Bergman van het New England Wildlife Centers in Cape Cod.

Het beestje werd binnengebracht door natuurbeschermers. Die hebben een fokprogramma met de diamantrugmoerasschildpad, een bedreigde soort.

Twee darmstelsels

Een scan laat zien dat er twee spijsverteringssystemen zijn – ’beide’ dieren kunnen hun eigen voedsel verteren. Er zijn twee ruggengraten die op enig moment wel samensmelten. De twee ademen ook zelfstandig.

De schildpad heeft al gezwommen. Dat lukte. Wonderwel leken de twee bewoners van het schild allebei een deel van de benen aan te sturen. „De linker heeft controle over drie benen, en de rechter bestuurt de andere drie”, aldus Bergman. „Ze zwommen samen.”

Uitpuffen na het zwemmen. Ⓒ New England Wildlife Centers

Toen het diertje net gearriveerd was, „was iedereen verbluft omdat ze er goed uitzagen”, zegt ze. „Als ze pijn hadden gehad, zouden we ook euthanasie toepassen. Maar zover wij kunnen zien, zijn het twee blije mannetjes.”

Weinig kans

Experts kennen geen eerdere gevallen van deze soort, maar geven wel aan dat er eerder schildpadden met twee hoofden zijn gezien. Zulke dieren maken weinig kans om te overleven in het wild. Dat geldt ook voor dit dier. „Maar nu is iedereen gewoon heel blij om ze te zien en in de gaten te houden”, aldus Bergman.