Tbc-vaccin beschermt ouderen niet tegen corona

Premium Binnenland

Strijd tegen Britse mutant taai, maar niet verloren

Het voelt weer als vorig jaar februari: kunnen we dat nieuwe virus misschien nog buiten de landsgrenzen houden? Nee dus. De Britse coronamutant is al onder ons. Toch hebben we nog wat troeven in handen om de extra besmettelijke coronavariant onder de duim te houden.