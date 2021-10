Timmermans kan verder met omstreden landbouwplan: ’Kosten op bordje boeren’

In zijn strijd voor klimaat en biodiversiteit wil Timmermans de landbouwsector in de Europese Unie drastisch hervormen. De PvdA-prominent wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor 2030 halveren, forse beperkingen voor kunstmest en biologische teelt een zetje geven.

Over zijn groene droom is al weken een heuse informatie-oorlog gaande. Wetenschappers van verschillende universiteiten hebben berekend dat de plannen zorgen voor een lagere voedselproductie in de EU en extra import. Dat zou kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor de mondiale uitstoot. Bovendien krijgt de consument voor bepaalde producten de rekening gepresenteerd in de supermarkt.

Farm to Fork

De landbouwsector vindt de gewenste veranderingen van Brussel veel te drastisch. Verschillende land- en tuinbouworganisaties hebben de onderzoeken aangegrepen om frontaal de aanval te openen op Farm to Fork.

Ook uit een analyse van een intern wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie is gebleken dat de strategie schadelijke gevolgen kan hebben. Over dit rapport is onlangs een rel uitgebroken in het Europees Parlement. Timmermans zou het kritische stuk, in afwachting van onderhandelingen over landbouwsubsidies, bewust maanden hebben achtergehouden. De aanvraag van een debat met de Nederlander is door een meerderheid verworpen.

Wetenschappelijke studies

Om weerstand te bieden heeft Timmermans op zijn beurt de aanval geopend op de wetenschappelijke studies. Die laten volgens hem een onvolledig beeld zien. „De resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid worden behandeld”, stelt hij. Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft de eurocommissaris een document laten maken waar de onderzoeken worden afgekraakt vanwege het ontbreken van allerlei factoren.

Zo houden de onderzoeken in de ogen van de Commissie geen rekening met de kosten van schadelijke milieugevolgen. Bovendien denkt Brussel dat de plannen van Timmermans gaan zorgen voor minder voedselverspilling en een ander eetpatroon bij consumenten.

Aantasting van voedselproductie

In het Europees Parlement is er verdeeldheid onder Nederlandse volksvertegenwoordigers. CDA’er Annie Schreijer Pierik is teleurgesteld over de stemming: „Het klimaatakkoord van Parijs zegt dat aantasting van voedselproductie niet mag. De kosten van de productiekrimp en doelen van Timmermans worden neergelegd op het bordje van boeren en tuinders.”

Anja Hazekamp van de dierenpartij is juist dolblij. Zij hekelt de campagne van de boerenlobby die volgens haar niet altijd in het belang is van de beroepsgroep: „Een duurzaam voedselsysteem is ook onmisbaar voor de toekomst van landbouwers.”

Groene doelen

Het laatste woord over Farm to Fork is nog niet gesproken. Het parlement in Straatsburg heeft zich nu slechts gebogen over de groene doelen. Komend jaar lanceert de Commissie wetsvoorstellen met concrete maatregelen om de doelen uit de strategie te halen.

Het team van Timmermans benadrukt dat de effecten van al die voorstellen opnieuw onder de loep worden genomen. In het Europees Parlement zal er vervolgens weer een politiek debat volgen. Als er aan het einde van de rit groen licht is, zullen de lidstaten aan de bak moeten met de nieuwe Europese regels.